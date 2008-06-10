Умер Чингиз Айтматов
19:31, 10 июня 2008Общество
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Писателю шел 80-й год
Известный киргизский и советский писатель Чингиз Айтматов скончался в клинике Нюрнберга (Германия) на 80-м году жизни.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, причиной смерти стали "последствия тяжелой формы воспаления легких, которые привели к отказу легких".
Ч.Айтматов 19 мая был доставлен в Германию с предварительными диагнозами "воспаление легких" и "почечная недостаточность". Он был помещен в палату интенсивной терапии и погружен в искусственную кому.
По данным немецких источников, Ч.Айтматов проходил лечение в крупнейшем в Европе медицинском центре "Клиникум Нюрнберг-Зюд", который специализируется в том числе и на лечении болезней почек.
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