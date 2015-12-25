В Вооруженных силах завершается введение системы администрирования медицинского обеспечения

Кроме этого в 2016 году будет продолжен эксперимент по введению в армии организации питания по новым стандартам, сказал заместитель министра обороны Юрий Гусев сообщил сегодня после заседании Совета реформ при Минобороны.

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По его словам, за последние полгода введены новые нормы по 70 элементам обмундирования, введено 26 новых технических условий. Около 30 стандартов материального обеспечения NATO STANAG приняты как ведомственные стандарты ВСУ.

Также на завершающем этапе находится введение системы «Е-здоровье» на базе трех госпиталей в Киеве, Мариуполе, Запорожье и в штабе администрирования Генштаба ВСУ. Система позволяет создавать цифровые карты пациентов госпиталей и обеспечивать оперативный доступ к медицинской истории раненых.

Кроме того, Гусев добавил, что завершается эксперимент по введению в Вооруженных силах новой системы питания, которая успешно внедрена в двух воинских частях Львова и Одессы. Он отметил, что проведение этого эксперимента будет продолжено и в 2016 году, он будет распространен на большинство воинских частей.

В Минобороны уверяют, что «при значительно более широком ассортименте продуктов, благодаря новой системе, обеспечена экономию бюджетных средств, которая по состоянию на конец декабря 2015 года составляет примерно 300 тыс. грн в месяц».

Как сообщал УНИАН, в сентябре министр обороны Степан Полторак заявил, что питание военнослужащих Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО будет введено на военных полигонах и в зоне проведения АТО, начиная с 2016 года в рамках эксперимента, который с 2015 года продолжается во львовской Академии сухопутных войск, на береговой базе ВМС Украины и фрегате «Гетьман Сагайдачний».