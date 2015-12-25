Полторак обещает решить проблему "военного туризма" к январю

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр обороны Степан Полторак.

По словам Полторака, он знает о таком явлении как “военный туризм” отдельных военнослужащих, занимающих руководящие должности, в зону проведения АТО: они едут ненадолго в безопасные места, наподобие Краматорска, а потом возвращаются и оформляют себе статус участника боевых действий.

Он отметил, что на таких “военных туристов” в бюджете нет средств, поэтому уже в январе эта проблема будет решена.

“Мы проведем совместное совещание с участием всех силовиков, которые участвуют в АТО, и обсудим эту проблему. Здесь нужно наводить порядок. Надо прекращать “военный туризм”, потому что действительно такое бывает, когда военнослужащий приехал на неделю, а получил статус участника боевых действий раньше, чем тот, кто полгода воевал. Бюджет Украины не выдержит такого количества участников боевых действий, которые в действительности не принимали участия в боевых действиях. И это вообще несправедливо для тех ребят, которые ежедневно рискуют жизнью. И здесь мы наведем порядок”, - заверил Полторак.

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В октябре Минобороны заявляло, что статус был предоставлен 75 712 военным, причем за первую половину месяца такой статус получил 4 481 военнослужащий и работник ВСУ.

Как сообщал УНИАН, в свою очередь, по данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 16 октября статус участника боевых действий получили 50,5 тыс. правоохранителей.