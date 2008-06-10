Завтра в Украине +31°

Завтра, 11 июня, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, только днем в Карпатском регионе местами пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах – шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, в восточных областях 7-12°, днем 26-31°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°.

На 12-13 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, в западных областях ожидаются грозовые дожди, 13 июня местами град, шквалы 15-20 м/с, в Карпатах – сильные дожди. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°. На остальной территории – без осадков, только днем 12 июня и ночью 13 июня в северных и восточных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°, в восточных областях ночью 10-15°, днем 23-28°. Ветер в Украине будет преобладать юго-западный и южный, 5-10 м/с.

14-15 июня в западных областях временами возможны дожди, грозы, 14 июня – кое-где град, шквалы 15-22 м/с. На остальной территории местами также пройдут кратковременные дожди, грозы (преимущественно днем, а в северных, центральных областях 15 июня и ночью). Температура ночью 13-19°, в западных областях 10-16°; днем в южной части и восточных областях 26-31°, в западной части 17-23°, на остальной территории 14 июня 24-29°, 15 июня 21-27°.

В Киеве и области 11 июня ожидется переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 26-31° (в Киеве 27-29°).

12-13 июня также ожидается переменная облачность, днем 12 июня и ночью 13 июня местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза, в остальное время без осадков. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

14 июня ночью осадков не ожидается, днем местами кратковременный дождь, гроза; 15 июня ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 14-19°; днем 14 июня 24-29°, 15 июня 21-27°.