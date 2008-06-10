НБУ собирается отпустить доллар в свободное плавание

Заместитель председателя правления Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО не исключает, что в перспективе необходимо будет отказаться от политики установления предельных значений колебания официального курса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

“На этот год коридор, возможно, еще и нужен. В перспективе в нем нет необходимости, его нет в других развитых странах”, - сказал А.САВЧЕНКО.

По его словам, значение предельных колебаний официального курса утверждает совет Национального банка Украины. На сегодняшний день состав совета Нацбанка заместитель председателя НБУ оценивает как “очень квалифицированных сотрудников”.

Как сказал А.САВЧЕНКО, “к их рекомендациям мы (правление НБУ – УНИАН) прислушиваемся всегда, принимаем во внимание. Считаю, что на этом этапе совет Нацбанка является абсолютно адекватным”.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год, который утверждает Совет Нацбанка, коридор официального курса гривни установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 долл.

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за 1 доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся до 22 мая 2008 года.