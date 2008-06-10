В Енакиево спасатели подняли на поверхность погибшего машиниста
Судьба 12 горняков остается неизвестной
На енакиевской шахте им. Карла Маркса горноспасатели подняли на поверхность погибшего машиниста подземных установок, судьба 12 горняков остается неизвестной.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной горноспасательной службы в Донецке, сегодня по состоянию на 6.00 на поверхность был поднят машинист, который работал на участке водоотлива. Его смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.
В настоящее время горноспасатели продолжают вести аварийно-спасательные работы, ими пройдено уже 850м. основного клетьевого (людского) ствола. По их словам, работе мешают подземные воды и плохая видимость.
Пока судьба 12 горняков, которые еще находятся под землей, остается неизвестной, заключили в штабе.