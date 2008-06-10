В Енакиево спасатели подняли на поверхность погибшего машиниста

На енакиевской шахте им. Карла Маркса горноспасатели подняли на поверхность погибшего машиниста подземных установок, судьба 12 горняков остается неизвестной.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной горноспасательной службы в Донецке, сегодня по состоянию на 6.00 на поверхность был поднят машинист, который работал на участке водоотлива. Его смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

В настоящее время горноспасатели продолжают вести аварийно-спасательные работы, ими пройдено уже 850м. основного клетьевого (людского) ствола. По их словам, работе мешают подземные воды и плохая видимость.

Пока судьба 12 горняков, которые еще находятся под землей, остается неизвестной, заключили в штабе.