В США из сэндвичей McDonald's уберут помидоры

В американской сети ресторанов быстрого питания McDonald`s из сэндвичей уберут нарезанные помидоры. Такое решение, сообщает AP, руководство компании приняло в рамках борьбы со вспышкой сальмонеллеза, зарегистрированной сразу в нескольких штатах.

Помидоры черри, которые McDonald`s добавляет в салаты, в меню остаются. Этот сорт мелких помидоров можно тщательно вымыть перед употреблением, сведя к минимум риск заражения сальмонеллами - бактериями вызывающими острую кишечную инфекцию.

Руководство McDonald`s в США подчеркнуло, что отказ от нарезанных помидоров - исключительно добровольная и превентивная мера. Ни одного случая заражения сальмонеллезом после посещения заведений этой сети зафиксировано не было.

Кроме McDonald`s от нарезанных помидоров решили временно отказаться и другие американские сети быстрого питания - Burger King, Outback Steakhouse и Taco Bell.

Лента.ру