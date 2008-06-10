Кадрами Минобороны займется советник Балоги

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ 6 июня подписал приказ о назначении директором Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины Анатолия МЕДВИДЯ.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, до назначения на эту должность А.МЕДВИДЬ занимал должность советника главы Секретариата Президента Украины отдела анализа и прогнозирования Главной службы организационного обеспечения Секретариата Президента Украины.

В 2006-2007 годах А.МЕДВИДЬ был заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.