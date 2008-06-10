Кадрами Минобороны займется советник Балоги
05:24, 10 июня 2008Общество
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Юрий Ехануров подписал приказ
Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ 6 июня подписал приказ о назначении директором Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины Анатолия МЕДВИДЯ.
Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, до назначения на эту должность А.МЕДВИДЬ занимал должность советника главы Секретариата Президента Украины отдела анализа и прогнозирования Главной службы организационного обеспечения Секретариата Президента Украины.
В 2006-2007 годах А.МЕДВИДЬ был заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.
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