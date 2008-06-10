В Нью-Йорке откроется биржа прав на активы банкротов

На следующей неделе в Нью-Йорке откроется биржа, торгующая долгами обанкротившихся компаний, сообщает Reuters. Организатор биржи, компания Restricted Stock Partners рассчитывает заработать на резком увеличении в этом году банкротств юридических лиц. В фирме считают, что объем рынка прав на активы банкротов может составлять до 75 миллиардов долларов.

Новая площадка позволит кредиторам, лизинговым компаниям и прочим обладателям прав продавать их до оглашения судебного решения о банкротстве. Инвесторы охотно покупают подобные права, поскольку это может дать им возможность завладеть пакетом акций той или иной компании после прохождения ей процедуры банкротства.

С другой стороны, многие кредиторы желают максимально быстро избавиться от этих долгов, зачастую предлагая значительную скидку желающим их выкупить.

Ранее практика выкупа долгов была неэффективна, поскольку рассчитывающим приобрести права на имущество обанкротившихся фирм приходилось довольно долго искать кредиторов. С появлением биржи этот процесс оптимизируется. Глава Restricted Stock Partners Барри Силберт (Barry Silbert) считает, что этот рынок в перспективе может стать не менее популярным, чем рынок облигаций.

Лента.ру