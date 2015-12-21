Фельдман призвал священников и прихожан к миру и сдержанности
16:43, 21 декабря 2015Общество
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Народный депутат Украины, глава Международного межконфессионального форума и основатель Института защиты прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии Александр Фельдман призвал участников конфликта вокруг Успенского храма в селе Птичье (Ровенская область) к церковному единению и взаимоуважению.
Александр Фельдман / УНИАН
«Мы должны сделать все возможное, чтобы не спровоцировать глубокий внутренний межконфессиональный конфликт в ситуации внешней агрессии, - отметил Александр Фельдман. - Сейчас, когда Украина переживает такое нелегкое время, особенно важно сохранить мир».
Также народный депутат призвал всех участников конфликта к благоразумию и сдержанности.
Читайте такжеФельдман призвал к честной борьбе на выборахНапомним, что конфликт вокруг Успенского храма между двумя православными общинами длится больше года. В субботу, 19 декабря, в селе произошло очередное столкновение, во время которого священники и паломники подрались. Также были выбиты двери в церковь и сломан забор.
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