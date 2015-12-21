Фельдман призвал священников и прихожан к миру и сдержанности

«Мы должны сделать все возможное, чтобы не спровоцировать глубокий внутренний межконфессиональный конфликт в ситуации внешней агрессии, - отметил Александр Фельдман. - Сейчас, когда Украина переживает такое нелегкое время, особенно важно сохранить мир».

Также народный депутат призвал всех участников конфликта к благоразумию и сдержанности.

Читайте такжеФельдман призвал к честной борьбе на выборахНапомним, что конфликт вокруг Успенского храма между двумя православными общинами длится больше года. В субботу, 19 декабря, в селе произошло очередное столкновение, во время которого священники и паломники подрались. Также были выбиты двери в церковь и сломан забор.