Клюев советует России и Украине отойти от эмоций и заняться газом

Руководству Украины и Российской Федерации нужно «отойти от политических эмоций и как можно скорее подписать долгосрочный договор об условиях поставок газа в Украину, желательно до 2030 года». Об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины, один из лидеров Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, эту проблему необходимо обсуждать в комплексе с темой увеличения стабильного транзита энергоносителей в Европу через украинскую территорию. А.КЛЮЕВ уверен, что обеим сторонам было бы выгодно вернуться к теме консорциума для модернизации газотранспортной системы Украины.

Экс-вице-премьер-министр Украины подчеркнул, что сегодня нужно вернуться «к конструктивному диалогу, сконцентрировавшись на экономических вопросах», что отвечает интересам обеих стран.

Он высказал надежду на то, что украинская власть «станет более мудрой и перестанет спешить в НАТО».

В то же время А.КЛЮЕВ раскритиковал эмоциональные заявления некоторых российских политиков, касающиеся принадлежности Крыма или пребывания российского флота в Севастополе. «Наши народы были и должны оставаться братскими, а страны всегда должны равноправно и взаимовыгодно сотрудничать. Поэтому политики обоих государств не должны позволять себе взаимные выпады и нагнетание противостояния», - заявил он. По его мнению, «некоторые антиукраинские заявления российских политиков, возможно, вызванные тактическими интересами России, стратегически очень вредны для интересов обоих государств», так как «настраивают народы друг против друга, дают козыри антироссийским силам в Украине».

Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея ЛАВРОВА о повышении цены на газ в 2009 году почти в два раза, А.КЛЮЕВ отметил, что «такое повышение даст очередной толчок инфляции – все цены автоматически пойдут вверх». По его мнению, «еще остается возможность смягчить переход к рыночным ценам на газ, разделив этот процесс на несколько этапов».

Он подчеркнул, что такое повышение цены «в конечном счете может привести к подрыву экономического роста». «В очередной раз хочу напомнить о жилищно-коммунальном комплексе - самый сильный удар цена на газ нанесет именно по нему. Если сегодня не принять системные меры, нашим гражданам еще долго придется ждать реформу отрасли, а значит, и качественных услуг», - заявил А.КЛЮЕВ.

Народный депутат подчеркнул, что если сегодняшней украинской власти удастся отложить поэтапное повышение цен на газ до европейского уровня еще на 3-4 года – это «будет неоценимый вклад в развитие экономики Украины».