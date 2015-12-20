В Одессе состоялся забег Санта Клаусов

В Одессе сегодня десятки Санта Клаусов приняли участие в праздничном забеге.

Как передает корреспондент УНИАН, люди в костюмах сказочного персонажа собрались в Городском саду, откуда пробежали по Дерибасовской, Приморскому бульвару, Потемкинской лестнице, Тещиному мосту, улицам Гоголя и Гаванной. Финишировали Санты в Городском саду.

Многие участники мероприятия, инициатором которого выступила общественная организация "Клуб авантюристов", держали в руках приспособления для селфи и бенгальские огни, которые зажгли на финише.

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Участники забега - в основном молодые люди (девушки и парни), часть которых приклеила искусственные бороды. Многие одели только элементы одежды Санта-Клауса - шапки и красные рубашки. Некоторые были в полном облачении и возглавили колонну.

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Длина дистанции забега составила 3 километра.