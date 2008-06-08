Турчинов исключает теракт в Енакиево

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту аварии на шахте имени Карла Маркса в Енакиево Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр, руководитель правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге на шахте.

По его словам, следствие ведется, и будут проверяться все версии, которые были озвучены самими шахтерами, то есть - на самом ли деле велась промышленная добыча угля после запрета Госпромнадзора.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ отрицает, что причиной аварии мог стать теракт.

“Взрыв произошел на очень большой глубине, около тысячи метров, поэтому я не думаю, что террористы смогут спуститься на такую глубину”, - сказал он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, этот вопрос - для специалистов, и он не намерен комментировать его, пока не будут ясны результаты экспертизы.

А.ТУРЧИНРОВ объяснил, что только после того, когда будут расчищены основной и грузовой стволы и спасатели смогут спуститься в шахту, чтобы спасти людей и произвести на месте оценку ситуации, только тогда можно будет говорить о конкретике.

Он отметил, что более точная информация появится не ранее, чем через два часа.