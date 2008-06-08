Завтра в Украине будет жарко

Синоптики прогнозируют в понедельник в Украине жаркую и сухую погоду, лишь в Крыму, Карпатах и Прикарпатье пройдут кратковременные дожди с грозами, передает ICTV.

Как сообщает Гидрометцентр, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14 тепла, на севере Левобережья +4-9, в Закарпатье и на юге +13-18. Днем +23-28.

В Киеве без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +12-14, днем +25-27. По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 июня самая высокая температура была +33 в 1998г., самая низкая 6,1 тепла в 1911г.