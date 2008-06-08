От взрыва на шахте в Енакиево пострадали женщины на поверхности

В настоящее время известно о четырех пострадавших в результате взрыва на шахте имени Карла Маркса в Енакиево (Донецкая область). Об этом «Острову» сообщила руководитель пресс-службы Госгорпромнадзора Марина Никитина «Четыре человека пострадали на поверхности, трое из них госпитализированы с ожогами. Судьба 37 горняков под землей неизвестна», - сказала она.

Эту информацию подтвердили в Центральном штабе горноспасательной службы. «Пострадали люди на поверхности – это женщины. Клетевые, работали на подъеме. Они обожжены», - сказали в штабе.

Данных о судьбе горняков, в момент аварии находившихся под землей, по-прежнему нет. «Мы в шахту спуститься не можем – там стволы разрушены», - сообщили в Центральном штабе горноспасательной службы.

Взрыв метана произошел сегодня в 5 часов утра на шахте имени Карла Маркса в Енакиево. Под землей в это время находилось около 40 шахтеров.