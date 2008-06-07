Возбуждено дело против судьи, решение которого нанесло ущерб предприятию

В Житомирской области возбуждено уголовное дело в отношении судьи Коростенского районного суда, который своим решением нанес предприятию 2,8 млн. грн. убытков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, по материалам работников Управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Житомирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

Как установили оперативники УБОП, судья Коростенского районного суда достоверно зная, что гражданское дело неподведомственно этому суду, вынес неправосудное решение. Данным постановлением судья запретил выпуск и реализацию водочной продукции под одной из известных торговых марок производственному кооперативному объединению и еще 63-м субъектам ведения хозяйства, которые занимаются ее реализацией.

Таким образом судья вмешался в хозяйственную деятельность указанного предприятия и остановил ее, в результате чего предприятию нанесены убытки на сумму 2 млн. 800 тыс. грн.

Квалификационная комиссия судей Житомирского апелляционного округа приняла решение рекомендовать Высшему совету юстиции Украины внести предложение в Верховную Раду об освобождении данного судьи от должности за преднамеренные и грубые нарушения требований действующего законодательства при осуществлении правосудия.