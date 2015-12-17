Обученный по стандартам НАТО новый тип спецназовцев уже готов к бою - СНБО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в Киевской области после осмотра тренировки бойцов Нацгвардии, которые первыми начали свою деятельность в соответствии со стандартами НАТО. На учениях присутствовали также военные атташе и представители посольств стран-членов НАТО.

Главной задачей бригад специального назначения Национальной гвардии является нейтрализация боевых разведывательных и террористических групп и вооруженных группировок как в зоне АТО, так и в любой точке страны.

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«Для этого они оснащаются не только современным оружием, но и новыми транспортными средствами доставки, военно-транспортными самолетами, вертолетами и бронетранспортерами», - сказал Турчинов.

По его словам, сегодня в условиях тех угроз, которые стоят перед Украиной, очень много задач возлагается на Силы специальных операций Вооруженных сил и подразделения спецназначения Национальной гвардии.

«В этом контексте большое внимание уделено подбору кадров в эти подразделения и их дальнейшей боевой и физической подготовки», - сказал он, добавив, что тренировки бойцов происходят исключительно по стандартам НАТО и при участии инструкторов из стран-партнеров Украины, в частности, сегодняшнюю группу готовили специалисты из Израиля».

Турчинов также отметил качество подготовки отрядов спецназовцев, которые во время обучения, кроме стандартных физических тренировок, также работают над совершенствованием знаний иностранного языка.

Кроме того, в ходе учений секретарь СНБО отметил профессиональную работу оперативного штаба.

«Оперативные штабы разворачиваются за час. При этом запускаются беспилотные аппараты и другие технические средства сбора информации, позволяющие оперативно перехватывать и анализировать данные, необходимые для качественного выполнения боевых задач», - сказал он.

«Кроме того, командный состав и бойцы готовятся по программе, которая позволяет самостоятельно принимать решения в экстремальных условиях и действовать соответственно ситуации, а не проходить многоцепное согласование, что очень важно для достижения результата во время проведения боевых операций», - подытожил секретарь СНБО.