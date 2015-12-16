Правоохранители обнаружили крупнейший архив семьи Януковича – Яценюк

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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"Только что министр внутренних дел Украины Арсен Борисович Аваков проинформировал членов правительства Украины о проведении специальной операции Национальной полиции Украины, Государственной фискальной службой при поддержке Генеральной прокуратуры. В результате проведения данной спецоперации впервые нашей правоохранительной системой выявлен крупнейший архив семьи Януковича и его непосредственно", - сказал Яценюк.

Аваков сообщил, что среди документов найдены оригиналы документов на резиденцию "Межигорье", личные документы Януковича, счета.

На своей странице в Facebook министр внутренних дел написал: "В нашем распоряжении оказалась значительная часть личного архива "семьи" Януковича с личными документами экс-президента, по его финансовым операциям, печати и документы более чем 300 офшорных компаний, документы расчетов от "Танталита" до "МАКО" и банков Януковича, оригиналы документов на собственность от Межгирья до Хонки, от Гонконга до Швейцарии. Схемы вывода средств".

Аваков добавил, что "следствие обещает хорошие сюрпризы".

В свою очередь, заместитель главы Нацполиции Александр Вакуленко озвучил на заседании правительства подробности спецоперации правоохранительных органов.

По словам Вакуленко, следователями Национальной полиции по материалам ДФС было начато уголовное производство по факту деятельности ряда конвертационных центров, которые занимались, в том числе, отмыванием бюджетных средств.

"В ходе реализации полученной оперативной информации, действительно, вчера следователями совместно с оперативными работниками на одной из частных квартир в городе Киеве был проведен обыск. В ходе обыска изъята значительная часть архива семьи. В частности, изъяты печати более 33 оффшорных фирм, банковские документы, разоблачающие преступные схемы, с помощью которых осуществлялось хищение бюджетных средств, личные документы бывшего президента, а также изъята документация на недвижимость", - заявил Вакуленко.

Он добавил, что правоохранители также изъяли регистрационные документы, печати, документы о финансово-хозяйственной деятельности.

По словам Вакуленко, сейчас идет процессуальное оформление документов из архива.

"Я надеюсь, что наличие и анализ данных документов даст возможность следствию продвинуться в расследовании по этим фактам и способствовать возвращению в Украину незаконно выведенных активов", - сказал Вакуленко.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Генеральная прокуратура Украины открыла более 30 уголовных производств в отношении экс-президента Виктора Януковича и людей из его окружения.

По данным Генпрокуратуры, Янукович подозревается в организации большинства случаев насильственных действий против участников Майдана, а также в совершении ряда экономических преступлений.

Государственная служба финансового мониторинга Украины в июне 2014 года сообщила об аресте средств в размере около 1,5 млрд долл. на счетах компаний, приближенных к экс-президенту Януковичу.

Всего за время правления Януковича из страны незаконным путем было выведено около 100 млрд долл.