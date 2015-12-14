Подаренный Януковичу алкоголь из Межигорья украли и перепродали в Лондон – Чичваркин (фото)

16:39, 14 декабря 2015
Общество
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Из музея коррупции в Межигорье были украдены две бутылки подаренного Януковичу алкоголя.

Facebook / Евгений Чичваркин

Из бывшей резиденции четвертого президента Украины Виктора Януковича был украден, а позже перепродан подаренный ему алкоголь. Об этом в своем Facebook пишет бизнесмен, владелец винного магазина в Лондоне, россиянин Евгений Чичваркин.

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"На украденные у народа Украины деньги главному украинскому жулику был сделан подарок, который потом был украден из музея коррупции через коррумпированную охрану и продан в обход бюджета Украины нам. Цена £4500. Mouton Rothschild 1945 за £15885.60 оттуда же", - написал Чичваркин.

Отметим, ранее Виктор Янукович также заявил, что намерен вернуться в политику.

Facebook / Евгений Чичваркин

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