Подаренный Януковичу алкоголь из Межигорья украли и перепродали в Лондон – Чичваркин (фото)
16:39, 14 декабря 2015Общество
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Из музея коррупции в Межигорье были украдены две бутылки подаренного Януковичу алкоголя.
Подаренный Януковичу алкоголь из Межигорьяукрали и перепродали / Facebook / Евгений Чичваркин
Из бывшей резиденции четвертого президента Украины Виктора Януковича был украден, а позже перепродан подаренный ему алкоголь. Об этом в своем Facebook пишет бизнесмен, владелец винного магазина в Лондоне, россиянин Евгений Чичваркин.
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"На украденные у народа Украины деньги главному украинскому жулику был сделан подарок, который потом был украден из музея коррупции через коррумпированную охрану и продан в обход бюджета Украины нам. Цена £4500. Mouton Rothschild 1945 за £15885.60 оттуда же", - написал Чичваркин.
Отметим, ранее Виктор Янукович также заявил, что намерен вернуться в политику.
Подаренный Януковичу алкоголь из Межигорьяукрали и перепродали / Facebook / Евгений Чичваркин
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