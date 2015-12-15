Украинского консула допустили к Сенцову и Кольченко - Климкин

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Сегодня после запроса нашего консула от 25.08.15 (!) его наконец допустили к Сенцову и Кольченко. Планируется их этапирование", - сообщил Климкин.

Он добавил, что "ребята сохраняют силу духа и очень ценят любую поддержку из Украины".

"Они очень хотят домой. Этого очень хотим и мы. LetMyPeopleGo", - написал министр.

Как сообщал УНИАН, Сенцова и Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ РФ объявила, что они являются членами запрещенного в России "Правого сектора". Согласно версии российского следствия, активисты якобы планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде городов Крыма.

25 августа этого года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.