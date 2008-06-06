Правительство слабо развивает военно-промышленный комплекс

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что правительство уделяет недостаточно внимания состоянию и развитию отечественного военно-промышленного комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе народного депутата, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил вчера после проведения заседания профильного комитета.

В частности, А.ГРИЦЕНКО проинформировал, что в конце июня по этому вопросу будут проведены парламентские слушания с участием прессы и общественности.

Он отметил, что уже давно назрела насущная необходимость обсудить состояние украинского ВПК и перспективы переоснащения новыми образцами оружия Вооруженных сил и других военных формирований.

“Нас беспокоит то, что правительство уделяет недостаточно внимания вопросам разработки новых систем вооружения. Также символическими и неэффективными являются государственные усилия по развитию оборонно-промышленного комплекса. Еще с прошлого года в полном объеме не выполняются решения СНБО по этому вопросу”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Также народный депутат проинформировал, что в рамках этих слушаний отдельно будут рассматриваться и вопросы утилизации боеприпасов.