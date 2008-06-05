В Украине началась биологическая война?

Специалисты по вакцинации считают, что в Украине началась “эра биотерроризма”.

Такое мнение было выражено в ходе круглого стола «Вакцинация населения: стоит ли политизировать вопрос?», организованного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина.

Доктор медицинских наук, профессор, бывший главный санитарный врач Украины Николай ПРОДАНЧУК, говоря о своей отставке с должности, заметил, что ее причиной стало то, что он не видел возможности взять на себя ответственность за те последствия, которые будет иметь “антивакцинальная кампания, поскольку мы разрушим наработанный многими поколениями иммунный щит нашей нации. Мы столкнемся с последствиями одного из самых больших биотеррористических актов, которые знала история”.

По его мнению, одним из результатов “биотерроризма” является массовое поражение населения инфекционными болезнями. По его словам, в результате призыва к людям отказаться от вакцинации согласно календарю прививок, через 3-5-10-20 лет в Украине разрушится иммунный щит, и любая болезнь будет вызывать массовые заболевания и массовые смерти.

“Иллюстрацией тому является эпидемия дифтерии в начале 90-х годов, от которой умерли тысячи людей. Другой пример - СПИД и туберкулез. Продолжение антивакцинальной кампании может быть угрозой существования всего народа. Нельзя допустить, чтобы вопрос вакцинации был политизированным», - отметил Н.ПРОДАНЧУК.

С ним согласился лидер партии «Новая сила» Юрий ЗБИТНЕВ. Он заметил: «Биологическая война действительно идет, поэтому хочу напомнить, что нынешняя вакцинация является внеплановой. Об отличном выполнении программы плановой вакцинации населения против кори и краснухи отчитывался, в частности, предшественник господина ПРОДАНЧУКА на должности главного санитарного врача страны, господин БЕРЕЖНОЙ. Поэтому внеплановая иммунизация, которая не входит в календарь плановых прививок, но охватывает 9 миллионов молодых украинцев - вот это и есть биологическая война против украинского народа. Я считаю, что руководство Минздрава Украины является заложником безумного давления со стороны Всемирной организации охраны здоровья, ЮНИСЕФ и производителей вакцин, которые могут потерять огромные средства, если Украина откажется от этой вакцины, поскольку дальше вакцина должна идти в европейские страны. А речь идет о бизнесе-сделке стоимостью свыше 1 миллиарда долларов. В Великобритании вакцинация от кори вызвала чрезвычайно большое количество менингитов, а в странах третьего мира от вакцинации от кори умерло около 20% детей”.

“Сегодня Украине необходим закон о свободной вакцинации, а в парламенте должен быть создан комитет по биоэтике. Мы не имеем права делать бизнес на здоровье наших детей», - отметил Ю.ЗБИТНЕВ.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца Сергей КРАМАРЕВ считает, что надежнее, чем вакцина, не существует защиты от инфекционных болезней, и примером является оспа и полиомелит, которых уже почти нет в мире.

По его словам, в США, например, высчитали, что на 1 доллар, потраченный на закупку вакцины против дифтерии, экономится около тысячи долларов, которые тратились бы на лечение больного.

“Действительно, вакцина была ввезена вне периода инфекционной вспышки, но это сделано не с целью погасить, а с целью предупредить такую вспышку заболеваний. О необходимости принятия закона о добровольной вакцинации, то на сегодня законодательством предусмотрена именно добровольная вакцинация, она проводится с согласия родителей, которые имеют право на отказ от профилактических прививок», - отметил С.КРАМАРЕВ.