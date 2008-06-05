Несет ли угрозу Украине инцидент на АЭС в Словении

Инцидент, произошедший 4 июня на АЭС "Кршко" в Словении, является незначительным и не несет угрозы для Украины.

Об этом в УНИАН заявил начальник отдела мониторинга и кризисного реагирования Государственного комитета по ядерному регулированию Алексей АНАНЕНКО.

«По всей вероятности, это незначительный инцидент, поскольку иначе бы Украина была незамедлительно оповещена об угрозах, как это предполагается Конвенцией об оперативном оповещении об авариях на АЭС», – сказал А.АНАНЕНКО, отметив, что на данный момент никаких официальных сообщений от МАГАТЭ не поступало.

А.АНАНЕНКО добавил, что в настоящее время комитет связывается с МАГАТЭ для получения официальной информации.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Европейская комиссия распространила предупреждение для всех стран ЕС о возможной радиационной опасности после инцидента на АЭС "Крско" в Словении.

В среду словенская АЭС сообщила о снижении мощности из-за проблем в системе охлаждения.

"Произошла утечка охлаждающей жидкости из первого контура охлаждения на АЭС в Кршко", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

"В качестве меры профилактики работа АЭС была приостановлена на несколько часов. Это сделано для того, чтобы позволить сотрудникам установить причины неисправности и устранить их", - сообщила ЕК.

В документе говорится также, что экстренная остановка не обязательна, и неисправность не нанесет вреда окружающей среде.

АЭС проводит мероприятия по обеспечению безопасности.

Инцидент на АЭС в Словении не представляет угрозы, сообщил в среду РИА Новости Ферран ТАРРАДЕЛЬЯС - пресс-секретарь еврокомиссара по энергетике Андриса ПИБАЛГСА.

"Никакой угрозы для европейцев ядерный инцидент не представляет", - сказал он.

По его словам, Еврокомиссия находится на связи с властями Словении, но пока не намерена направлять своих экспертов на АЭС.

"В духе открытости, присущей исполнительной власти ЕС, мы посчитали необходимым обнародовать информацию об инциденте", - пояснил Ф.ТАРРАДЕЛЬЯС, отвечая на вопрос, чем тогда вызвано распространенное Еврокомиссией предупреждение о возможной радиационной опасности.

По его словам, в подобных ситуациях Еврокомиссия автоматически запускает специальный механизм предупреждения стран Евросоюза.

Атомная станция "Кршко" была построена совместно Словенией и Хорватией в середине 80-х годов прошлого века и время от времени останавливалась для профилактики и мелкого ремонта.

В настоящее время на АЭС эксплуатируется один энергоблок с реактором PWR-700 производства "Вестингауз". Строительство "Кршко-1" было начато 30 марта 1975 года, энергопуск состоялся 2 октября 1981 года, а сдача в эксплуатацию - 1 января 1983 года.

АЭС производит 4 млрд. кВт/час электроэнергии в год.