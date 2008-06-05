Православные сегодня отмечают Вознесение Господне

Православные cегодня отмечают Вознесение Господне.

Праздник Вознесения в православной церкви отмечается на 40-й день после Пасхи, этот день всегда приходится на четверг, и относится к двенадцати важнейшим христианским праздникам, наряду с Рождеством, Крещением, Преображением, Успением и др.

Православная Церковь вспоминает в этот день евангельские события связанные с последним моментом пребывания Христа на земле по Его светлом Воскресении.

Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и ученики Христа возвратились из Галилеи в Иерусалим. В сороковой день Христос явился апостолам в Иерусалиме и вывел их из города на гору Елеонскую, где Он сообщает о ниспослании Святого Духа, затем благословляет апостолов и возносится на небо.

В Символе Веры, молитве, содержащей все основные постулаты христианского учения, утвержденной первым и вторым Вселенскими соборами, содержатся следующие слова: «Верую в Господа Иисуса Христа....восшедшаго на небеса и седящаго одесную Отца» ( т.е. по правую руку Бога Отца). Эти слова, с одной стороны, свидетельствуют о чрезвычайной важности Вознесения Господня. С другой - они выражают Веру в Вознесение Христа, как данную Богом возможность причастности человека Божеству.

Вознесение как великий праздник отмечается с IV века. Он продолжается десять дней. Окончание (отдание) праздника отмечается в пятницу седьмой недели после Пасхи.