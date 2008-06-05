Ливия заинтересована строить в Украине НПЗ

ОАО «Укртранснафта» и представители инвестиционного фонда «Ливия-Африка» и компании Tamoil Group во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Ливию, провели встречу с целью обсуждения проекта строительства в Украине нового современного нефтеперерабатывающего завода по глубокой переработке легкой нефти.

Об этом УНИАН сообщили в службе по связям с общественностью ОАО «Укртранснафта».

В сообщении отмечается, что в ходе встречи ОАО «Укртранснафта» презентовала маркетинговое исследование относительно строительства в Украине нового НПЗ, разработанное по заказу общества компанией Mott MacDonald. Результаты данного исследования показали перспективность и целесообразность реализации этого проекта.

В ходе обсуждения маркетингового исследования ливийская сторона выразила заинтересованность в проекте строительства нового НПЗ в Украине.

Стороны договорились, что после изучения материалов исследования очередная встреча будет проведена на базе МНТ «Южный» в г. Южный (Одесская обл.) в ближайшее время для определения формата сотрудничества и шагов для последующего сотрудничества.

Справка УНИАН. Во время Международного энергетического форума, который состоялся в Киеве 22 мая 2008 года в рамках Саммита по вопросам энергетической безопасности, компания Mott MacDonald презентовала маркетинговое исследование относительно строительства нового НПЗ в Украине.

По мнению экспертов компании Mott MacDonald, учитывая рыночное положение и политический климат, для реализации проекта строительства нового НПЗ у Украины наступило наиболее благоприятное время.

Предусматривается, что новый НПЗ будет производить нефтепродукты по стандарту Евро-5, который начнет действовать в ЕС в 2009 году. Это позволит увеличить конкурентные позиции по сравнению с существующими НПЗ Украины, стать основой экспорта в Европу и увеличить возможности по обеспечению нефтепродуктами региона.

Ожидаемые капиталовложения в строительство нового НПЗ составят около 3-4 млрд. долларов. Длительность строительных работ - 3-5 лет. Предложенная производительность НПЗ - 10,5 млн. тонн нефти в год.