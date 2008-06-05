Кабмин запускает в морские порты частный бизнес

Кабинет Министров на своем заседании одобрил Стратегию развития морских портов Украины на период до 2015 года.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров.

Комментируя принятый документ, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ отметил, что «одобрение Стратегии развития морских портов на период до 2015 года предусматривает изменение системы управления портами и улучшение их безопасности». По его словам, данное распоряжение правительства создает доступ частного бизнеса к нашим портам, оставляя в государственном управлении акваторию, землю, портовую инфраструктуру. «При этом в украинских портах открывается возможность аренды, концессии, выкупа и частной деятельности. Таким образом, мы запускаем в порты частный бизнес», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Привлечение частного капитала в сферу портового хозяйства Украины повысит экономическое развитие портовых городов, будет способствовать созданию новых рабочих мест, повысит уровень заработной платы работников портов и уровень безопасности судоходства.