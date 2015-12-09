Порошенко подписал указ о чествовании памяти Ивана Франко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В документе отмечается, что с целью увековечения памяти выдающегося украинского писателя, ученого и общественного деятеля, популяризации его литературного, публицистического, научного наследия, учитывая его весомый вклад в становление украинской нации, а также по случаю празднования в 2016 году двух памятных дат президент поручил Кабинету министров образовать в двухнедельный срок Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, включить в его состав представителей центральных и местных органов власти, Национальной академии наук Украины, общественных объединений.

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Также глава государства обязал правительство разработать в месячный срок с учетом предложений Организационного комитета и утвердить план мероприятий, посвященных увековечению памяти Франко, и решить вопрос относительно их финансирования.

Областным и Киевской городской государственным администрациям поручено утвердить региональные планы мероприятий и обеспечить их выполнение, а также содействовать общественным организациям, благотворительным фондам в их деятельности по увековечению памяти и популяризации творчества Франко.

Согласно указу Министерство иностранных дел и Министерство культуры должны обеспечить проведение зарубежными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий, посвященных памяти Ивана Франко, в частности в государствах, в которых он находился.

«Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины обеспечить широкое освещение мероприятий, посвященных увековечению памяти выдающегося украинского писателя, ученого и общественного деятеля», - говорится в указе.