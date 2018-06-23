Вечный "камикадзе"

11 декабря Кабинет министров отчитается о своей работе за год. Впрочем, составить представление о будущем отчете можно уже сейчас – премьер-министр Арсений Яценюк накануне назвал семь достижений «правительства камикадзе» в 2015 году. «Первое - мы полностью профинансировали украинскую армию, которую создали с «нуля». Второе - мы не задержали ни копейки заплаты или пенсий для украинских граждан. Третье - мы списали международные долги, которые не мы создавали, но нам нужно принимать ответственное решение о реструктуризации этих долгов», - сказал он в интервью украинским телеканалам.

На действительно рисковые шаги Кабмин не решился.

Кроме того, к заслугам правительственной команды премьер отнес подготовку пакета реформ на 2016 год, готовность к прохождению зимы и избавление от газовой зависимости от Российской Федерации. И, конечно же, политическую стабильность в парламентской коалиции.

Все эти тезисы довольно спорны, поскольку на действительно рисковые шаги Кабмин не решился. Вместе с тем, нельзя исключать, что провалы в работе министры объяснят тем фактом, что программа правительства принималась на пять лет – до 2020 года. Мол, все, что могло быть сделано за год – кое-как, но было сделано: возобновилось сотрудничество с МВФ, болезненные тарифы на услуги ЖКХ подняты, газ покупаем хоть и российский, но не напрямую, а в реверсном режиме, бюджет, пусть и с большим дефицитом, нежели прошлогодний, но сверстан…

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман не зря обещает в пятницу «широкий разговор» депутатского корпуса с министерским. Но станет ли результатом этого разговора отставка премьера, а, вслед за ним и правительства – большой вопрос.

Кто на трон?

Несмотря на заявления некоторых депутатов от пропрезидентской фракции в Верховной Раде о начале сбора подписей под проектом постановления о выражении недоверия Кабинету министров во главе с Арсением Яценюком, руководство и фракции, и парламента не поддерживают такую инициативу. «На повестке дня не стоит вопрос отставки правительства», - отмечали в конце ноября глава фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко и спикер Владимир Гройсман.

Ни у одной из крупных политических сил альтернативы нынешнему премьер-министру, ввиду очень короткой скамейки запасных и катастрофического падения рейтингов партий, попросту нет.

И дело здесь не только в шаткой коалиции и рисках возможного выхода из нее «Народного фронта».

Ключевая проблема – потенциальная кандидатура нового премьера. Дело в том, что ни у одной из крупных политических сил альтернативы нынешнему премьер-министру, ввиду очень короткой скамейки запасных и катастрофического падения рейтингов партий, попросту нет. В то же время от небольших фракций и групп, даже если бы гипотетически кандидат нашелся, он стопроцентно не получил бы поддержки Верховной Рады (меньшинство не может формировать Кабинет министров).

Впрочем, каждый раз, когда в Украине поднимается тема об отставке Яценюка, в его преемники прочат то Юлию Тимошенко, то Наталию Яресько, то Михаила Саакашвили, не говоря уже о совсем фантастических Анатолии Кинахе или Анатолии Гриценко. И каждый раз, когда озвучивается новая фамилия, выглядит это как некая проверка реакции общества на ту или иную кандидатуру. «Это старый еще советский прием: пустить слух о грядущем перемещении и посмотреть, как будут реагировать не только украинцы, но и сами заинтересованные лица и политические силы», - рассказал политтехнолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Сколько бы Сергей Левочкин не играл с Юлией Владимировной, предоставляя ей эфиры, отношения с ней у Дмитрия Фирташа очень прохладные.

Вместе с тем, по его словам, озвучиваемые кандидатуры на замену действующему премьеру не находят всеобщей поддержки, а, иной раз, и вовсе неудобны для ключевых игроков, поэтому тема отставки Яценюка постоянно откладывается. «К примеру, кандидатура Тимошенко категорически неприемлема не только для Вашингтона, но и для ряда олигархов. И, сколько бы Сергей Левочкин не играл с Юлией Владимировной, предоставляя ей эфиры, отношения с ней у Дмитрия Фирташа очень прохладные», - отметил политтехнолог.

Призрачным видится и назначение на пост премьера действующего министра финансов Наталии Яресько. Особенно, в свете борьбы между парламентом и министерством за вариант налоговой реформы.

Если же говорить о кандидатуре Михаила Саакашвили, то у него нет партии, на которую он мог бы опереться как премьер-министр в проведении реформ. И это прекрасно понимают в команде президента. К примеру, сам глава государства, отвечая на соответствующую петицию еще в конце сентября, отметил, что оснований для назначения губернатора Одесской области премьером нет. Тем более, «необходимым условием начала процедуры назначения премьер-министра Украины является личное согласие кандидата о назначении на эту должность, однако Михаил Саакашвили по этому вопросу не высказывался».

Скандальные амбиции

Свои амбиции о готовности занять пост главы правительства Саакашвили озвучил лишь в начале ноября, заявив, что хотел бы принять участие «в больших переменах и реформах» в любом качестве, в том числе, в качестве премьер-министра. А уже в начале декабря он продемонстрировал решительность сменить свою нынешнюю должность на более высокую, озвучив список коррупционеров Украины, в котором, в том числе, назвал и имя Яценюка.

«Саакашвили нацелился на должность премьера. Но есть проблема. Нет своей политической силы и нет своей фракции в Раде. Что делать? Ответ понятен: первое - начать создавать свою партию, второе - заявить претензии на кресло, третье - добиваться досрочных выборов... Первое и второе уже де-факто сделано, осталось добиться третьего», - считает политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец.

Вместе с тем, у озвученных губернатором Одесской области обвинений есть и другая сторона медали – не названные фамилии многих персонажей из окружения президента, а также отсутствие доказательной базы по высказанным фактам. «Общество настолько раскалено бездействием правоохранительных структур по борьбе с коррупцией, что часто готово клюнуть на любое резонансное обвинение, особенно в адрес первых лиц страны. Правда, кроме фамилий, хотелось бы увидеть и факты», - отметил Березовец.

Яценюк 11 декабря должен ответить в парламенте на обвинения Саакашвили.

Такого мнения придерживаются и соратники Яценюка. «Юрий Луценко говорит, что Арсений Яценюк 11 декабря должен ответить в парламенте на обвинения Саакашвили… Хотелось бы спросить, где можно увидеть документы и факты Саакашвили, которые подтверждают его обвинения Яценюка. А то некрасиво выходит. Обвиняют без документов, оправдываться нужно с документами», - написал на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат от «Народного фронта» Александр Сочка.

Дело техники

В результате, подобные разоблачения и скандалы, на сегодняшний день, выглядят не более, чем элементами игры на публику. В том числе, западную. Оную, к слову, Арсений Яценюк попытался задобрить заявлением своего соратника Николая Мартыненко, попавшего под расследование швейцарской прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности. Не абы что, конечно, но попытка очищения, в отсутствии таковой в пропрезидентской команде, может быть засчитана. Вместе с тем, не стоит исключать, что Мартыненко, после «переформатирования» Кабмина, всплывет в каком-нибудь теплом правительственном кресле.

Формула компромисса между президентом и премьером выходила на рокировку – замены нескольких человек в правительстве как по квоте президента, так и по квоте премьер-министра.

К слову, не стоит удивляться, если должность в Кабмине получит и критикуемый в последнее время соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко. Во всяком случае, еще совсем недавно, формула компромисса между президентом и премьером, по словам Андрея Золотарева, «выходила на рокировку – замены нескольких человек в правительстве как по квоте президента, так и по квоте премьер-министра». «Существует вероятность, что на какое-то время этим и удовлетворятся, поскольку Яценюк долгое время был для Порошенко удобным громоотводом», - считает политтехнолог.

Вместе с тем, по его мнению, после таких рокировок премьер может стать на шее президента чугунной гирей, «и утонуть они могут вместе».

В свою очередь, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что, на сегодняшний день, Яценюк и без того является техническим премьером, у которого «нет ни рейтингов, ни социальной поддержки»: «Либо отставка и политическое небытие, либо соглашаться на компромиссы, чтобы остаться в политике».

Одним из таких могут стать такие изменения в Кабмине, при которых действующий премьер будет оставаться свадебным генералом. Грубо говоря, на вакантные должности в правительстве, в том числе, вице-премьеров, будут поставлены люди президента. «Насыщение пустующих вакансий в Кабмине - такого рода переформатирование вполне вероятно. Возможно, одну из таких должностей займет Кононенко», - отмечает Бортник.

Главной же задачей обновленного правительства станет пережить зиму и начало весны следующего года. И, если к тому времени начнут поправляться экономические показатели, не будет проблем с отставкой Кабмина и назначением нового премьера и министров – желающих прийти на подъем будет хоть отбавляй.

…В прошлом году короткий визит вице-президента США Джо Байдена в Украину убедил украинских политиков не заигрываться в коалициаду и не погрязнуть в дележе министерских портфелей. Результатом стало довольно быстрое распределение должностей в будущем Кабмине. Нынешний визит приурочен к годовщине работы «правительства камикадзе» - 2. И, как бы не было прискорбно осознавать, что заокеанские гости имеют на отечественных властьимущих огромное влияние, Байден снова находит нужные слова для усмирения амбиций украинского премьера и президента.

Впрочем, существует большая вероятность, что спустить пар народного недовольства обоим придется еще до конца зимы. И для этого нужно будет жертвовать важными фигурами из своего окружения. Иначе с каждым новым скандалом вероятность удержать ситуацию под контролем будет сложнее.

Татьяна Урбанская