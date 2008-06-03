Ющенко встретился с новыми судьями КС

Президент Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с судьями Конституционного суда Украины Юрием БАУЛИНЫМ, Юрием НИКИТИНЫМ и Сергеем ВДОВИЧЕНКО, которые сегодня принесли присягу в парламенте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

“Конституционный суд возобновляет свою боеспособность. Очень важно, чтобы ни один из судей Конституционного суда не принадлежал ни к одному из партийных флагов. Честный, аполитичный, не коррумпированный судья - это тот судья, который нужен сегодня Конституционному суду”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства добавил, что только отстаивая национальный интерес, Конституционный суд будет иметь статус высшего органа конституционной юрисдикции. Именно таким образом, по его убеждению, можно найти способ установить стабильность в стране. “Если мы не признаем конструкцию правопорядка, в основе которой стоит Конституционный суд, нам будет нужно через майданы решать все. Я этого не хочу”, - объяснил он.

В очередной раз В.ЮЩЕНКО назвал "самым качественным" недавнее решение суда, которым признаны неконституционными ряд положений закона “О государственном бюджете на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”. “Это одно из самых качественных решений Конституционного суда”, - считает он. По его оценке, этим решением КС вынудил всех участников законодательного процесса отдать себе отчет в том, что законы должны выполняться в полном объеме. “Ни у кого не должно быть права на то, чтобы закон применить на одну треть или манипулировать законодательным полем”, - подытожил В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил благодарность всем судьям КС за профессионализм и мужество при принятии этого решения.

Во встрече также приняла участие заместитель главы Секретариата Президента Украины, представитель Президента в КС и в ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК.