Немецкий ученый написал книгу об украинском бизнесе XIX века

В Киеве презентована книга немецкого исследователя и ученого Райнера ЛИНДНЕРА «Предприниматели и город в Украине, 1860-1914 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, присутствовавшая на презентации секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА назвала эту книгу серьезным исследовательским трудом, который, по ее мнению, будет помогать молодым предпринимателям организовывать свой бизнес на примере предпринимателей, которые работали на территории современной Украины в прошлом.

Автор книги Р.ЛИНДНЕР подчеркнул, что подобные книги призваны помогать в изучении настоящей истории Украины. Он поблагодарил Межрегиональный союз предпринимателей среднего бизнеса за помощь в переводе книги на украинский язык.

В книге представлен широкий спектр отечественных и зарубежных документальных свидетельств 1860-1914 гг. По словам Р.ЛИНДНЕРА, также в издании содержится его представление об истории экономического развития Украины.