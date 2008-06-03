Винницкий спецназ поможет провести футбольный турнир на Донбассе

Из Винницкой области на Донбасс прибыли бойцы полка специального назначения "Ягуар" для поддержания правопорядка на время проведения футбольного турнира им. Банникова.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного облуправления МВД Украины в Донецкой области, в период с 1 по 11 июня винницкие спецназовцы и личный состав Донецкого специального моторизированного полка милиции внутренних войск МВД Украины будут патрулировать улицы Донецка, Макеевки и Мариуполя.

В целом общественную безопасность в период проведения ответственного спортивного мероприятия в области будут обеспечивать 900 сотрудников милиции.

По словам начальника ГУМВД Украины в Донецкой области Николая КУПЯНСКОГО, турнир им. В.Банникова станет для правоохранителей своеобразным экзаменом.

"От того, насколько профессионально милиция справится с обеспечением общественной безопасности в период проведения матчей, зависит оценка нашей подготовительной работы к другим европейским турнирам. Поэтому организация несения службы сотрудников ОВД продумана до мелочей", - отметил Н. КУПЯНСКИЙ.

Он также акцентировал, что совместно с правоохранителями будут работать студенты-волонтеры, владеющие иностранными языками, которые помогут обеспечить свободное общение правоохранителей с гражданами стран-участниц турнира.

Как сообщалось, Международный футбольный турнир им. В. Банникова пройдет на стадионах Донецка и Мариуполя с 5 по 11 июня. В соревнованиях примут участие футбольные команды восьми стран - Украины, Италии, России, Финляндии, Польши, Словакии, Турции и Японии.