Состояние Корбана средней тяжести, делать прогнозы пока рано - врач

Лидер «Украинского объединения патриотов - УКРОП» Геннадий Корбан сейчас находится в состоянии средней тяжести, однако это состояние нестабильно. Врачи пока не берутся прогнозировать возможные риски для жизни политика.

Об этом 7 ноября в комментарии журналистам сообщила заведующая стационаром медицинского центра «Клиника семейной медицины» врач-кардиолог Татьяна Кихтенко.

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«Сегодня состояние Корбана Геннадия Олеговича оценивается как средней тяжести, но является нестабильным», – сообщила врач Кихтенко. По ее словам, одним из рабочих диагнозов сейчас является ишемическая болезнь сердца.

«Ишемическая болезнь сердца – это серьезное заболевание, опасное для здоровья и жизни. Поэтому проводятся диагностические исследования для верификации этого диагноза», – подчеркнула врач.

На вопрос журналиста относительно рисков для жизни Геннадия Корбана Татьяна Кихтенко заявила, что пока рано делать какие-либо прогнозы. «На этот вопрос мы дадим ответ после проведения исследований», – отметила врач.

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Вместе с тем, главный врач клиники Людмила Лесничук заявила, что электронный браслет, который Геннадий Корбан вынужден носить по условиям домашнего ареста, под которым он сейчас находится, мешает проведению диагностических процедур.

«Наличие средства электронного слежения вызывает перебои в работе приборов ультразвуковой и электромагнитной диагностики», – отметила она.

Напомним, в ночь на 7 декабря Геннадий Корбан был госпитализирован из-за острой боли в грудной клетке. В медицинское учреждение его сопровождали правоохранители.