Vanco готова к переговорам с Кабмином

Компания Vanco Prykerchenska Ltd. (Виргинские острова) положительно оценивает решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно признания законным Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина в лице Кабинета министров Украины и компанией Vanсo International Ltd., и выражает готовность войти в переговорный процесс с Кабмином.

Об этом говорится в сообщении Vanco, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что 31 мая на заседании СНБО Межведомственная рабочая группа объявила результаты работы по вопросам соблюдения законодательства при заключении Соглашения о разделе продукции (СРП). Межведомственная комиссия пришла к выводу, что конкурс на право заключения соглашения был проведен в соответствии с действующим законодательством Украины на основе коллегиальности и с соблюдением установленных процедур.

«Передача компанией Vanсo International Ltd. своих прав и обязанностей о разделе углеводов компании Vanco Prykerchenska Ltd. отвечает действующему законодательству Украины», - отмечено в сообщении Vanco.

Также компания отмечает, что комиссией было установлено, что приказ Минприроды от 25.04.2008 г. относительно аннулирования специального разрешения на пользование недрами был принят с нарушением действующего законодательства Украины и положений СРП, и он должен быть отменен.

«Наша компания довольна позитивными изменениями в ситуации. Vanсo готова начать переговорный процесс с Кабинетом министров Украины. С этой целью в ближайшие дни в Украину планирует приехать владелец и президент компании Джин Ван ДАЙК», - отметил вице-президент компании Vanсo International Ltd. Джефф МИТЧЕЛЛ.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Вместе с тем Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начало международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.