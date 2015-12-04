Крым и Приднестровье: Порошенко рассказал о потенциально опасных направлениях, которые прикрывают ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время выступления в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины по случаю 24-й годовщины ВСУ.

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«Мы увеличили реальную, а не бумажную численность ВСУ, создали группировки войск, обеспечивающие прикрытие всех потенциально опасных оперативных направлений, в том числе и со стороны временно оккупированного Крыма и непризнанного Приднестровья», - подчеркнул он.

Напомним, накануне Государственная пограничная служба Украины сообщила о передислокации российских войск в оккупированном Крыму.

Ранее в СНБО сообщали, что Российская Федерация срочно усиливает свою наступательную группировку на оккупированной части северного Крыма.