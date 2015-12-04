Активисты планируют провести акцию возле ГПУ в поддержку Медведько - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда.

"Поймите, мы адвокаты, это не наши методы, Медведько уже привели в изолятор", - заявил адвокат Сергей Войченко.

Он также попросил собравшихся отпустить прокуроров, отметив, что "их руководство бросило их в этом зале".

Ранее между присутствующими в зале и милиционерами произошла потасовка, в результате чего Медведько вывели из зала. Вместе с тем на место события приехал начальник киевской милиции Александр Тетерук.

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"Я не был во время драки. Есть видео, дайте видео. Если кого-то били, мы будем разбираться. Я не позволю никому кого-то бить в этом месте", - ответил Тетерук на вопросы журналистов.

Наконец, активисты, которые были в зале суда договорились, что придут завтра в 11.00 под генпрокуратуру, чтобы выразить свое недовольство расследованием этого дела.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева продлил арест Андрею Медведько, подозреваемому в убийстве публициста Олеся Бузины. Медведько будет оставаться под стражей еще 60 дней, то есть до 31 января 2016 года. Отмечается, что активисты и знакомые Медведько не выпускали из зала суда прокуроров.