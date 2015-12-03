Порошенко присвоил звание "Мать-героиня" 940 украинкам

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ президент подписал сегодня, 3 декабря.

Согласно сообщению, "высокое звание присвоено многодетным матерям, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, дали им должное воспитание и создали условия для их интеллектуального, духовного и физического развития".

Среди награжденных - жительницы всех регионов Украины, кроме Черкасской области.

Напомним, в мае Порошенко присвоил звание "Мать-героиня" 458 женщинам, а августе - еще 980.