Синоптики прогнозируют жару и дожди

1 августа на территории Украины ожидается переменная облачность, в центральных, восточных областях и в Крыму местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, температура воздуха ночью будет 13-18°, в южной части местами 20-22°; днем 23-28°, в южных областях, Крыма и на Закарпатье местами 30°.

2-3 августа сохранится переменная облачность, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, отдельные грозы (ночью 2 августа в Карпатах местами сильные дожди). На остальной территории страны преимущественно без осадков.

Температура ночью 14-19°, в южной части до 22°; днем 23-28°, в южных, центральных областях и в Крыму 28-33°, в западных областях местами 19-24°.

4-6 августа без осадков, лишь в западных, а ночью 4 августа и в северных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ожидается повышение температуры ночью до 17-23°, днем до 28-33°, в Крыму, южных, 5-6 июля и в центральных областях ночью к 20-26°, днем до 30-35°, местами до 37-39°.

7-10 августа в западных областях и на северном востоке местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории преимущественно без осадков. Постепенное ослабление жары: 7 августа на севере Левобережья, 8 августа в северных и восточных областях, 9-10 августа по всей стране ночью до 13-18°, днем до 21-27°, в южной части до 25-30°.

Завтра в Киеве и области преимущественно без осадков. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°; по области ночью 13-18°, днем 23-28°.

2-3 августа в столице и области переменная облачность. 2 августа ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. 3 августа кратковременные дожди (днем местами), грозы.

Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.

4-5 августа в Киеве и области преимущественно без осадков, лишь ночью 4 августа пройдет кратковременный дождь. Повышение температуры ночью до 17-23°, днем до 28-33°.