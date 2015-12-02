Суд по делу подозреваемого в убийстве Бузины перенесен
Печерский райсуд перенес на четверг рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении содержания под стражей Андрея Медведько, которого подозревают в убийстве публициста Олеся Бузины.
Об этом сообщает Украинская правда.
Во время судебного заседания, которое состоялось в среду, 2 декабря, были допрошены четыре свидетеля, которые вместе проходили обучение на базе ДУК "Правый Сектор" в Днепропетровской области.
Они отметили, что в день убийства Медведько находился на базе, а также, что он не интересовался личностью Бузины.
В свою очередь подозреваемый жаловался на давление правоохранителей на его родных.
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"Они оказывают давление на мою семью и невесту. Следят за Настей (невестой), то же касается и моих друзей. Очевидно, что они хотят, чтобы мы взяли ответственность за это преступление", - сказал он.
Обвинение категорически отстаивает позицию относительно содержания под стражей Медведько.
Читайте такжеАпелляционный суд Киева оставил под стражей Полищука, который подозревается в убийстве Бузины
Ранее УНИАН сообщал, что апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Медведько, который подозревается в убийстве журналиста Олеся Бузины. Таким образом, согласно решению суда, срок содержания Медведько под стражей был продлен до 4 декабря.
Напомним, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неподалеку от дома, где он жил. По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян – Медведько и Денис Полищук. Они содержатся под стражей.