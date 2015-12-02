МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Бангладеш
Министерство иностранных дел (МИД) в связи с возрастанием уровня террористической угрозы в Бангладеш, а также неоднократными случаями вооруженных нападений на иностранцев рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.
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Гражданам, которые находятся в Бангладеш, рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, постоянно следить за новостями и рекомендациями местных органов власти, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, ограничить передвижение ночью и использование местного общественного автотранспорта.
В случаях необходимости посещения Бангладеш гражданам Украины следует информировать об этом посольство Украины в Индии с указанием мест возможного пребывания и возможностей оперативной связи (номера телефонов, электронных адресов и др.).
В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни или здоровью гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Индии по телефону: +918826297218 или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57.