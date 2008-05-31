В Днепропетровской области возбудили 8 дел за нарушение прав сирот

Органами прокуратуры Днепропетровской области по результатам проверки соблюдения законодательства по защите прав на наследование недвижимого имущества возбуждено 8 уголовных дел по фактам незаконного лишения детей-сирот земельных паев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Уголовные дела по статье “служебная небрежность” (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины) возбуждены в отношении должностных лиц поселковых советов Пятихатского, Новомосковского, Верхнеднепровского, Павлоградского и Петриковского районов.

Прокуроры инкриминируют должностным лицам бездеятельность в защите прав несовершеннолетних на наследование недвижимого имущества после смерти родителей. В частности, наследство на земельный пай не было оформлено, государственная регистрация права на землю не осуществлена, опека над наследственным имуществом не назначена. В то же время длительное время землей сирот бесплатно пользовались частные фирмы.

С целью устранения нарушений закона и восстановления прав детей-сирот на земельные паи по результатам текущей проверки прокурорами заявлены в суд иски на общую сумму 430 тыс. грн.