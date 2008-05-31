Мировые цены на продовольствие достигли рекорда

На протяжении первого квартала текущего года номинальные мировые цены на большинство продовольственных товаров достигли наивысшего уровня за 50 лет, а реальные мировые цены (с учетом инфляционных процессов) достигли наивысшего значения за 30 последних лет.

Средний уровень цен на продовольствие за три месяца 2008 года на 53% превышает соответствующий показатель прошлого года, сообщили УНИАН в информационном центре ВОО „Украинская аграрная конфедерация” (УАК) со ссылкой на отчет Организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO) „Рост цен на продовольствие: факты, перспективы, влияние и необходимые действия”.

Среди причин, которые привели к росту цен, международные эксперты называют, в частности, влияние природных факторов, сокращение переходящих остатков продукции, рост мировых цен на топливо, развитие биотопливной отрасли, изменение структуры потребления (в том числе, рост доходов в развивающихся странах), влияние финансовых рынков, государственные административные вмешательства и изменение валютных курсов.

В отчете сообщается, что некоторые из стран прибегали к практике ограничения экспорта в попытке обеспечить продовольственную безопасность, однако, по мнению международных экспертов, такие действия правительств могут сигнализировать проблемы и спровоцировать ажиотаж на внутреннем рынке. Кроме того, по информации ФАО, в отдельных странах, где применялись такие экспортные ограничения, фермеры сократили посевные площади зерновых, потому что невысокие цены на зерно на внутреннем рынке не отвечали высоким ценам на ресурсы, в частности, топливо, семена, удобрения и прочее. Также экспортные ограничения усиливают нестабильность на мировых рынках.

В среднесрочной перспективе, по информации специалистов ФАО, нужно возобновить серьезное внимание к сельскохозяйственному сектору. Чтобы увеличить эффективность производства продукции сельского хозяйства, кроме роста цен, необходимым является также существенное улучшение в сферах исследования, развитие инфраструктуры, усовершенствование управления рисками и в вопросах кредитования.

„Впервые за 25 лет появился фундаментальный экономический стимул (высокие цены) развития сельского хозяйства”, – отмечают эксперты. Правительства должны использовать государственные инвестиции и создать хорошие условия для частных инвестиций, а также обеспечить надлежащую защиту наиболее уязвимым слоям населения. Нужно также думать о создании нового поколения аграрных технологий, которые дадут возможность наращивать производства аграрной продукции с учетом климатических изменений и ограниченности земельных и водных ресурсов.

„Украина является одной из немногих стран, которые имеют высокий потенциал для стремительного наращивания производства аграрной продукции. Это уникальный шанс для развития сельскохозяйственного сектора нашей страны, однако, аграриям нужны сбалансированная государственная политика и минимизация инвестиционных рисков, в частности политических”, - отмечает заместитель генерального директора УАК Александр АРТЮШИН.

Справка УНИАН. ВОО „Украинская Аграрная Конфедерация” объединяет около 60 крупных профессиональных объединений, предпринимательских структур АПК, страхового, банковского сектора, а также сферы ресурсного обеспечения аграрного производства. Среди них - Украинская Зерновая Ассоциация, Союз молочных предприятий Украины, Ассоциация „Укролияпром”, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев и др.