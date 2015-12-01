Порошенко встретился с освобожденным с 18 попытки "киборгом" "Рахманом"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко подчеркнул, что за освобождение начальника отделения разведки 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрея Гречанова много людей переживали и боролись, и это удалось сделать с 18 попытки.

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"Сегодня не только для вашей мамы и жены настоящий праздник, но и для каждого из нас и для меня также. Воин, добро пожаловать домой", - отметил президент.

Глава государства напомнил, что еще во время встречи в "нормандском формате" он обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Франсуа Олланду с просьбой надавить на российского президента Владимира Путина, чтобы освободить киборга.

Порошенко поблагодарил всех, кто принимал участие в освобождении украинского защитника. "Знаю, насколько трудно было это сделать и сколько человек в этом было задействовано", - сказал он.

Порошенко сообщил, что для освобождения украинца подписал указ о помиловании российского майора Владимира Старкова.

Глава государства добавил, что вчера в Париже общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и они, в частности, обсудили вопрос освобождения киборга. "Он привел мне такой пример, когда за капрала израильской армии они отдали тысячу террористов. И считают, что сделали правильно", - сказал президент.

Глава государства поблагодарил "киборга" за мужество и силу духа: "За все месяцы героического пребывания в плену вы показали стойкость украинского воина и показали, что такое настоящие украинские десантники-разведчики".

Как сообщалось, Андрей Гречанов попал в плен боевиков в августе этого года.