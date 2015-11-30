В Сумах вводят новую систему контроля въезда в город: стационарные блокпосты заменят мобильными

В Сумах вводят новую систему контроля въезда в город: существующие стационарные блокпосты заменят мобильными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания в горсовете сообщил начальник сектора Сумского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области Николай Мальцев.

«Сейчас на основных въездах в город установлены стационарные блокпосты, которые оборудованы системами видеонаблюдения. Внедрение мобильных блокпостов позволит на 100% контролировать все окрестности города, в частности в районах Красного села, Барановки, Веретиновки», - отметил Мальцев.

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По его информации, эти меры позволят не только оперативно перекрыть все въезды и выезды из города, но и увеличить количество автопатрулей, которые круглосуточно будут следить за порядком на улицах областного центра.

Кроме того, руководство ГУНП в области приняло решение о создании единого центра управления нарядами, осуществляющими охрану общественного порядка на территории областного центра. С этой целью все государственные и негосударственные организации, осуществляющие охранную деятельность, будут переведены на единую радиочастоту полиции.

«Нововведения позволят увеличить эффективность корректировки работы пеших и автопатрулей, оперативнее реагировать на возможные правонарушения, а также установить плотный контроль над пригородом», – подчеркнул Мальцев.