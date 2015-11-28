В центре Львова туристический автобус въехал в жилой дом
13:02, 28 ноября 2015Общество
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В центре Львова туристический автобус MAN, который был припаркован на улице, сорвался с ручного тормоза и въехал в жилой дом.
article.autoua.net
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, инцидент произошел сегодня, 28 ноября, утром на улице Ужгородской.
Припаркованный автобус сорвался с тормоза и въехал в стену жилого дома возле входа в подъезд.
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На момент ДТП все пассажиры автобуса – экскурсионная группа, находились на экскурсии, а водитель находился рядом с автобусом.
Никто из прохожих и жильцов дома не пострадал.
Стена дома и автобус получили повреждения.
Сумма ущерба устанавливается.
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