В центре Львова туристический автобус въехал в жилой дом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, инцидент произошел сегодня, 28 ноября, утром на улице Ужгородской.

Припаркованный автобус сорвался с тормоза и въехал в стену жилого дома возле входа в подъезд.

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На момент ДТП все пассажиры автобуса – экскурсионная группа, находились на экскурсии, а водитель находился рядом с автобусом.

Никто из прохожих и жильцов дома не пострадал.

Стена дома и автобус получили повреждения.

Сумма ущерба устанавливается.