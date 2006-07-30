Путивль хотят превратить в международный туристическо-творческий центр

Сегодня в городе Путивль Сумской области открылся краеведческий творческо-туристический фестиваль «Земля Ярославны – золотая кувшинка».

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль начался сходкой представителей общины города.

Путивль – город общей истории славянских народов. О нем знают далеко за пределами Украины из «Слова о полку Игоревом», из произведений Тараса Шевченко, «Бориса Годунова» Александра Пушкина, одноименной оперы Модеста Мусоргского и оперы «Князь Игорь» Александра Бородина.

Городской председатель Путивля Галина МЕНЬШОВА в интервью УНИАН подчеркнула, что «бережное отношение к истории края, создание современной инфраструктуры для активного развития зеленого туризма в сочетании с лучшими традициями и местными колоритом, природными богатствами, особенностями культуры и быта являются перспективным источником пополнения как госбюджета и бюджета города, так и каждого заинтересованного в этом жителя в частности».

Заместитель председателя Сумской ОГА Александр ЛАВРИК рассказал УНИАН, что цель международного фестиваля «Земля Ярославны – золотая кувшинка» - сплочение населения вокруг идеи превращения Путивля в международный постоянно действующий туристическо-творческий центр «Ярославна». При этом не исключено, что в перспективе здесь будет положено начало специальному туристически-краеведческому маршруту «От Путивля до Карпат».

Председатель Сумской ОГА Н.ГАРКАВАЯ в приветствии участникам и гостям мероприятия отметила, что к крайне нужному делу государственной важности приобщились украинские патриоты, которые сейчас живут за пределами Украины. «Их инвестиции, в том числе интеллектуальные, необходимы Сумщине для активизации развития перспективной и прибыльной сферы международного туризма». Примером этого является, в частности, подвижническая деятельность уроженки Путивля московской художницы Нины КИБРИК, по инициативе которой было создано «путивльское землячество в Москве и уже в четвертый раз в родном Путивле с участием художников Украины, России, Беларуси проводится международный фестиваль искусств «Золотая кувшинка».

В рамках фестиваля пройдут круглый стол «Фольклор в зеркале авангарда», презентация сольного диска исполнителя песен-горюнов Лукерии КОШЕЛЕВОЙ, киновидеофестиваль «Краски мира», выставка произведений народных мастеров и художников, фотовыставка, концерт «Играй, гармошка путивльская», фолк-рок-фестиваль «Музыка на плесах Сейма», краеведческие мастер-классы и тому подобное.

Фестиваль будет проходить в Путивле по 8 августа 2006 года.