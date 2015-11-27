"Рекордсмены" Рады: из семи тысяч обещаний депутаты выполнили 12 - исследование

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель общественной организации "Система народного контроля "Слово и дело" Евгений Заика.

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По его словам, абсолютными лидерами по количеству обещаний перед избирателями в парламенте текущего созыва стали представители фракции "Блока Петра Порошенко" - 1 тыс. 456 обещаний. Более 1 тыс. обещаний дали избирателям внефракционные народные депутаты (1061) и представители "Народного фронта" (1031). Меньше всего обещали избирателям в течение года депутаты от "Воли народа" (179) и "Видродження" (178).

Что касается лидеров фракций, то больше всего наобещали лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко - 103 обещания, и лидер фракции "БПП" Юрий Луценко – 71, сказал председатель общественной организации.

Говоря о выполненные обещания и программные декларации, Заика отметил, что в течение года лидерами в этом стали фракции "Взаимопомощи" и "Батькивщины". Они реализовали по 4 своих обещания. Фракция Радикальной партии выполнила 2 обещания, "БПП" и "Народный фронт" - по 1 обещанию.

В то же время абсолютным лидером по количеству невыполненных обещаний стали представители "Оппозиционного блока".

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"Они провалили сразу 2 программных обещания: относительно сохранения внеблокового статуса Украины и содействия реформированию правоохранительной системы", - сказал Заика.

Еще 55 обещаний, по словам аналитика Вадима Михальченко, на сегодня выполнены частично. У "Самопомочи" есть 15 таких обещаний, у "Батькивщины" - 16, "Народного фронта" - 10, "БПП" - 2, Радикальной партии - 7, и "Оппозиционного блока" - 5.

В то же время по 500 обещаниях депутаты обманули избирателей, поскольку время, обещанное для их реализации уже истекло, подчеркнули в общественной организации.