Завтра в Украине резко изменится погода: синоптики обещают сильный ветер, снег и гололед

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В частности, согласно сообщению, 28 ноября в восточной и южной части ожидаются отдельные порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром в западных и центральных областях местами туман, видимость 200-500 м; днем на юге Одесской области сильный дождь.

29 ноября ожидается ухудшение погодных условий в большинстве областей: пройдет дождь и мокрый снег (в южной части дождь), местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах местами гололедица.