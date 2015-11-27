Завтра в Украине резко изменится погода: синоптики обещают сильный ветер, снег и гололед
17:57, 27 ноября 2015Общество
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На выходных ожидается ухудшение погодных условий в большинстве областей.
Синоптики обещают ухудшение погоды на выходных / Фото УНИАН
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В частности, согласно сообщению, 28 ноября в восточной и южной части ожидаются отдельные порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром в западных и центральных областях местами туман, видимость 200-500 м; днем на юге Одесской области сильный дождь.
29 ноября ожидается ухудшение погодных условий в большинстве областей: пройдет дождь и мокрый снег (в южной части дождь), местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах местами гололедица.
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