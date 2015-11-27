Возле Ривне СБУ изъяла рекордную партию янтаря на 20 миллионов гривень (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В частности, как говорится в сообщении, неподалеку г.Ривне сотрудники спецслужбы совместно с дорожной полицией остановили микроавтобус на трассе Киев-Чоп. Правоохранители обнаружили в нем более 100 кг янтаря-сырца и почти 22 кг готовых изделий из "солнечного камня".

Установлено, что перевозившие и сопровождавшие груз лица входят в организованную группировку из числа жителей Донецкой области и одной из стран Восточной Азии. Злоумышленники наладили масштабную скупку янтаря на территории Ривненской и Хмельницкой областей, а также подпольную обработку янтаря для дальнейшей продажи за границу.

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СБУ оперативно выявила нелегальный цех в Шепетовке Хмельницкой области, расположенный на территории складских помещений. Во время обысков правоохранители выявили, в частности, 43 станка для обработки янтаря и свыше 145 кг сырца и готовых изделий.

Всего в ходе операции сотрудники СБУ изъяли рекордную партию янтаря весом почти 270 кг, которая по ценам "черного рынка" составляет около 20 млн грн, подчеркнули в пресс-центре.

Следственным отделом Управления СБ Украины в Ривненской области открыто уголовное производство по ст. 198 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности организаторов и членов группировки.