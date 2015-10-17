На Ривненщине СБУ изъяла янтарь на почти 2 миллиона гривень

Как сообщили в пресс-центре СБУ, легковушки с местными жителями правоохранители задержали вблизи сел Бережница Дубровицкого и Ремчиця Сарненского района.

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В автомобилях они перевозили крупные партии янтаря-сырца общим весом почти 55 килограммов, в частности было выявлено наиболее ценные камни крупных фракций. Один из пассажиров пытался скрыться с незаконно добытым янтарем, но был задержан мобильной группой.

По выводам экспертов, ориентировочная стоимость изъятого янтаря составляет около 1,8 млн грн.

Открыто уголовное производство по ст. 198 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.