Российский суд отказал адвокатам Савченко в отводе прокуроров

Об этом сообщил один из адвокатов Савченко Марк Фейгин в Twitter.

«В ходатайстве об отводе обвинения защите Савченко отказано», - написал Фейгин.

Ранее адвокат сообщил о том, что сторона защиты Савченко заявила ходатайство об отводе прокуроров.

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Кроме того, защита заявила ходатайство об оглашении показаний главы так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого, «введшего в заблуждение суд, заявив основанием закрытия суда угрозу безопасности».

«Таким образом, показания свидетеля Плотницкого должны быть приданы гласности, руководствуясь ст.241 УПК. Сам свидетель Плотницкий заявил в суде, что обращение к суду о закрытом судебном заседании явились причины политического характера», - отметил Фейгин.

Адвокат сообщил, что суд также отказал в ходатайстве об опубликовании показаний Плотницкого.